Kuraklık nedeniyle Burdur Gölü flamingolarla renklendi

Kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü, flamingolarla renklendi. Göl, birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır.

Son yıllarda kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü, flamingolarla renklendi.

Son yıllarda kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Burdur Gölü, birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Göl, su hacminin büyük bölümünü kaybetmesine rağmen karabatak, angut, gri balıkçıl, akbalıkçıl, sakar meke, elmabaş gibi türlerin yaşam alanlarının başında yer alıyor. Flamingolar da kuraklık nedeniyle tuzluluk oranı artan Burdur Gölü'nde konaklayan türler arasında bulunuyor. Şu günlerde Şeker plajı ile Çendik plajına gelen yüzlerce flamingo gölü renklendirirken, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. (DHA)