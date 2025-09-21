Kuraklığın Etkilerini Azaltmak İçin Gölet Sayısının Artırılması Gerekli

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, kuraklığın etkilerini minimuma indirebilmek için göletlerin sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Orta, AA muhabirine, kuraklığın su kaynakları üzerindeki etkisinin çok hızlı ve keskin bir şekilde ortaya çıktığını belirtti.

İklim değişikliğine bağlı olarak dünyada sıcaklıkların iki santigrat derece artması sonucunda yağışların yaklaşık yüzde 10 azaldığını dile getiren Orta, "Bu azalma ilk bakıldığında çok rahatsız etmeyen bir değer olarak görülmesine rağmen yağışların azalması, akarsu debilerinin yüzde 40 ila 70 arasında düşmesine sebep oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Orta, kuraklık nedeniyle birçok akarsu ve gölün kuruma noktasına geldiğini dile getirdi.

Yer üstü su kaynaklarını toplayacak göletlerin sayılarının artırılmasını öneren Orta, "Baraj ve göletlerle su kaynaklarını artırabiliriz. Bunların lokasyonları çok önemli. Biz çok büyük barajları önermiyoruz. Ekosistemi bozmayacak, doğal yatakları bozmayan, canlıların hayatlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde alanlar oluşturulmalı." diye konuştu.

"Sürdürülebilir tarıma katkı sağlayan alanlar oluşturulmalı"

Orta, kuraklıkla azalan yer altı suyunun çıkarılmasının ciddi bir maliyeti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kış yağışlarını depolayacağımız ve yazın kullanabileceğimiz alanlar oluşturmalıyız. Küçük akarsuların üzerinde büyük ölçekli olmayan, ekosistemi olumsuz etkilemeyen, aksine iklimi yumuşatan, sürdürülebilir tarıma katkı sağlayan alanlar oluşturulmalı. Organize sanayi bölgelerine de yer altı su kaynaklarını kullanmaları yerine alternatif kaynak oluşturabilecek büyüklükte göletleri öneriyoruz."