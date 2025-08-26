Kur'an Kursu Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi

Kur'an Kursu Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, Türk Kızılay görevlileri tarafından Kur'an kursu öğrencilerine yönelik yapılan afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde afetlerin önemi, ilk müdahale, bina güvenliği gibi konular işlendi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Türk Kızılay görevlileri tarafından Özeltepe Cami ve Merkez Cami'deki Kur'an kursu öğrencilerine yönelik afet eğitim programı düzenlendi.

Eğitimlerde afet ve acil durumlarda ilk 6 saatin önemine değinen eğitmenler, öğrencilere çevredeki riskler, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları, deprem, yangın, çığ, heyelan, sel, gönüllülük sistemi, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası konuları anlatıldı.

Programın ardından öğrencilere, broşür, afet farkındalık el kitabı, boyama kitabı hediye olarak dağıtıldı.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
İstanbul Valiliği'nden tüm kurumlara talimat! Artık yardım teslim ederken çekim yapılamayacak

Valilikten kesin talimat! Rencide eden görüntülere son
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle girdi, bir daha çıkamadı! Kan donduran anlar kamerada

Böyle girdi, bir daha çıkamadı! Kan donduran anlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.