Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Türk Kızılay görevlileri tarafından Özeltepe Cami ve Merkez Cami'deki Kur'an kursu öğrencilerine yönelik afet eğitim programı düzenlendi.

Eğitimlerde afet ve acil durumlarda ilk 6 saatin önemine değinen eğitmenler, öğrencilere çevredeki riskler, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları, deprem, yangın, çığ, heyelan, sel, gönüllülük sistemi, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası konuları anlatıldı.

Programın ardından öğrencilere, broşür, afet farkındalık el kitabı, boyama kitabı hediye olarak dağıtıldı.