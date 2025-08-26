Kur'an Kursu Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde, Türk Kızılay görevlileri tarafından Kur'an kursu öğrencilerine yönelik yapılan afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde afetlerin önemi, ilk müdahale, bina güvenliği gibi konular işlendi.
Türk Kızılay görevlileri tarafından Özeltepe Cami ve Merkez Cami'deki Kur'an kursu öğrencilerine yönelik afet eğitim programı düzenlendi.
Eğitimlerde afet ve acil durumlarda ilk 6 saatin önemine değinen eğitmenler, öğrencilere çevredeki riskler, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları, deprem, yangın, çığ, heyelan, sel, gönüllülük sistemi, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası konuları anlatıldı.
Programın ardından öğrencilere, broşür, afet farkındalık el kitabı, boyama kitabı hediye olarak dağıtıldı.
