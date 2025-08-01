Kur'an Kursu Öğrencilerinden Orman Temizliği Etkinliği
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Gülek Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencileri ormanlık alanda temizlik etkinliği düzenledi. Öğrenciler, topladıkları çöpleri poşetlere doldurarak çevre temizliğine katkıda bulundu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Kur'an kursu öğrencilerinin katılımıyla ormanlık alanda temizlik etkinliği yapıldı.
Tarsus Müftülüğünün açıklamasına göre, Gülek Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler, Gülek Mahallesi'ndeki ormanda temizlik gerçekleştirildi.
Öğrenciler tarafından toplanan çöpler, poşetlere doldurularak çevreden kaldırıldı.
Etkinlikte öğrencilere, rehber öğretmenleri ve din görevlileri de eşlik etti.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel