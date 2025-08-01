Kur'an Kursu Öğrencilerinden Orman Temizliği Etkinliği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Gülek Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencileri ormanlık alanda temizlik etkinliği düzenledi. Öğrenciler, topladıkları çöpleri poşetlere doldurarak çevre temizliğine katkıda bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Kur'an kursu öğrencilerinin katılımıyla ormanlık alanda temizlik etkinliği yapıldı.

Tarsus Müftülüğünün açıklamasına göre, Gülek Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler, Gülek Mahallesi'ndeki ormanda temizlik gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarafından toplanan çöpler, poşetlere doldurularak çevreden kaldırıldı.

Etkinlikte öğrencilere, rehber öğretmenleri ve din görevlileri de eşlik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
Gurbetçilere 'Hangi ülkede yaşamak istersiniz?' diye soruldu, yanıtları düşündürücü

"Hangi ülkede yaşamak istersiniz?" diye soruldu, yanıtları bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç alacaklar dikkat! Banka banka faiz oranları güncellendi

Araç kredilerinde yeni dönem! Bankalar yarışa girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.