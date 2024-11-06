Kur'an Kursu Öğrencilerinden Kızılay Haftası Kutlaması
Giresun'un Espiye ilçesinde Mescid-i Aksa Kur'an Kursu ve Soğukpınar beldesindeki 4-6 yaş grubundaki öğrenciler Kızılay Haftası'nı kutladı. Etkinliklerde, yardımlaşma ve kan vermenin önemi vurgulandı.
Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri Kızılay Haftası'nı kutladı.
İlçe Müftülüğüne bağlı Mescid-i Aksa Kur'an Kursu ve Soğukpınar beldesindeki 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.
Öğrencilere, hayatın, afetlerde insanlara yardım etmenin ve kan vermenin önemi anlatıldı.