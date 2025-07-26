Kur'an Kursu Öğrencileri İçin Kermes Düzenlendi

Kur'an Kursu Öğrencileri İçin Kermes Düzenlendi
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Orta ilçesinde hafızlık eğitimi alan 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri yararına Merkez Cami bahçesinde düzenlenen kermeste hayırseverlerin katkılarıyla el emeği lezzetler sunuldu.

Orta ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri yararına kermes düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından hafızlık eğitimi alan 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri yararına Merkez Cami bahçesinde düzenlenen kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen kermeste el emeğiyle hazırlanan lezzetler ziyaretçilere sunuldu.

İl Müftü Yardımcısı Sadık Aydoğan ve İlçe Müftüsü Erdem Dulun da kermesi ziyaret etti.

Kermes sorumlularından bilgi alan Aydoğan, emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrenciler için yapılan bu tür dayanışma etkinliklerinin önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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