Kur'an-ı Kerim Öğretimi İçin Çalıştay Düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Bölümü tarafından, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İmam Hatip Araştırmaları Merkezi (İHAMER) desteğiyle okullardaki Kur'an-ı Kerim dersinin daha etkili ve verimli hale gelmesi amacıyla "Din Eğitiminde Kur'an-ı Kerim Öğretimi Çalıştayı" düzenlendi.

İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, din görevlileri, akademisyenler, öğretmenler ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan çalıştayın açılışında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı, saha araştırmalarında karşılaştıkları sorunlardan birinin, imam hatip okullarında ya da seçmeli din derslerinde Kur'an-ı Kerim öğretimi olduğunu, bunun çözülmemesinin öğrencileri imam hatip okullarını tercih etme noktasında olumsuz etkilediğini söyledi.

Öğrencilerin, Kur'an-ı Kerim dersi nedeniyle imam hatip okullarından nakil aldırdığını aktaran Yapıcı, "Kur'an-ı Kerim öğretimi konusu öğrencilerin nazarında bir problem gibi gözüküyor. Bunları görmezden gelemeyiz, suçu da hiç kimseye atamayız. Bazı okullarda meslektaşlarımız öyle bir yöntem geliştirmişler ki Kur'an-ı Kerim dersi problem değil. İyi örnekler var sahada. O yüzden Kur'an-ı Kerim öğretimi konusunu sahada bunu uygulayan öğretmenlerimizle sorunla bizzat karşılaşan hocalarımızla bu işin paydaşı olan Diyanet İşleri Başkanlığı mensubu hocalarımızla ilahiyat fakültelerimizdeki hocalarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızın bu alandaki yetkin gönüllüleriyle bu meseleyi masaya yatırmak, 'Sorun nedir? Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bu konuda farklı öneriler nelerdir?' sorularını konuşalım istedik." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda, Kur'an-ı Kerim dersinin daha etkili ve verimli hale gelmesi için 7 başlığın tartışılacağını ve çözüm üretileceğini belirten Yapıcı, konunun "Kur'an-ı Kerim'i nasıl sevdirelim?", "Kur'an-ı Kerim öğretiminde yöntem ve teknikler", "Kur'an-ı Kerim dersinde ölçme, değerlendirme ve eğitim teknolojilerinin kullanımı", "Kur'an-ı Kerim öğretmenlerinin eğitimi ve gelişimi", "Kur'an-ı Kerim eğitiminde hafızlık", "Çocukluk döneminde Kur'an-ı Kerim öğretimi" ve "Seçmeli derslerde Kur'an-ı Kerim öğretimi" başlıklarında ele alınacağını aktardı.

Yapıcı, Türkiye ve İstanbul genelindeki seçmeli ders oranlarına bakıldığında en düşük oranın Kur'an-ı Kerim dersi olduğunu vurguladı.

"Gençlerden ne kadarına Allah'ın kelamını ulaştırabiliyoruz?"

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, bugünün gençlerine dini nasıl anlatacakları ve onlara ilahi kelamı nasıl ulaştıracakları konusuna önem verdiklerini anlattı.

Türkiye'de 4-6 yaştan üniversite son sınıfa kadar 28 milyon genç olduğuna işaret eden Ceylan, "Biz bu gençlerden ne kadarına Allah'ın kelamını ulaştırabiliyoruz? Ulaştıramadıklarımızı ne kadar dertleniyoruz? Ulaştırdıklarımızın niteliğini, kalitesini ne kadar artırabiliriz? Bu soruların cevaplarını arayacağız. İmam hatip okullarımızı baz aldığımızda 1,5 milyona yakın gencimiz var. Onları yeniden Kur'an'la buluşturmak, sadece yüzüyle değil, ruhuyla buluşturmak, o ruhu kimliklerine işlemek için bir mücadelemiz, çabamız var." diye konuştu.

Çalıştayın sonucunda, Türkiye'de okullarda okutulan Kur'an-ı Kerim dersinin daha etkili ve verimli bir hale gelmesi amacıyla eylem planı çıkarılacak.