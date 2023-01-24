Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık sonrası dikkat çeken anket! Türk halkı İsveç'in NATO üyeliğini veto etti

Anadolu Ajansı, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir anket yaptı. 49 binden fazla oy kullanılan ankette "Sizce Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?" diye soruldu. Türk halkının yüzde 92,4'si "Hayır" dedi.

İsveç'te aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paluden'in Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması büyük tepki çekti. Müslüman ülkeler yapılan saygısızlığa ateş püskürdü.

ERDOĞAN, İSVEÇ'E NATO'NUN KAPISINI KAPATTI

Eylem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'e resti çekti. İsveç'e NATO kapılarını kapatan Erdoğan, "Bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmişlerdir. Kusura bakmasınlar. Terör örgütlerine caddelerinizde her yerde cirit atacaksınız. Ondan sonra NATO'ya girme konusunda bizden destek bekleyeceksiniz. Yok öyle bir şey!" dedi.

TÜRK HALKI DA İSVEÇ'İ VETO ETTİ

Skandal olayın ardından Anadolu Ajansı, sosyal medyada dikkat çeken bir anket yaptı. "Sizce Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?" sorusunun sorulduğu ankette büyük bir çoğunluk "Hayır" yanıtını verdi. 49 binden fazla oyun kullanıldığı ankette yüzde 92,4 oranında "Hayır" çıkarken, yüzde 7,6'lık kısmı ise "Evet" dedi.

İşte o anket: