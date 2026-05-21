Afganistan'ın Kunduz Vilayetinde Ülkeye Dönen Mülteciler İçin Yeni Yerleşim Alanı İnşa Edilecek

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde, ülkeye dönüş yapan Afgan mülteciler için 3.000 dönümlük alanda okul, sağlık merkezi, cami gibi temel ihtiyaçları içeren yeni bir yerleşim yerinin inşaatına başlandı.

KABİL, 21 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde, ülkeye dönüş yapan Afgan mültecilere tahsis edilecek yerleşim yerinde inşaat çalışmaları başladı.

Resmi Bakhtar Haber Ajansı'nın perşembe günü bildirdiğine göre, Şahar Dara bölgesinde 3.000 dönümlük bir alanda kurulacak yeni yerleşim yerinde okul, sağlık merkezi, içme suyu, cami ve diğer temel ihtiyaçlar da dahil olmak üzere her türlü imkan bulunacak.

Özellikle son yıllarda çok sayıda Afgan mültecinin komşu Pakistan ve İran başta olmak üzere birçok ülkeden geri dönüş yapmasıyla, Afganistan'da savaş sonrası dönemdeki barınma ihtiyacı giderek büyüyor.

Bu sorun karşısında harekete geçen hükümet, ülkenin çeşitli bölgelerinde geri dönen vatandaşlar için inşa edilecek bazı yerleşim yerlerinin temelini attı.

Kaynak: Xinhua
