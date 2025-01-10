Kundaklama Girişimi Facia ile Sonuçlandı: Saldırgan Kendini Yaktı

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Melbourne'de bir fast food restoranını kundaklamaya çalışan saldırgan, kendi pantolonunu ateşe vererek kendini yaktı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve saldırgan alevler içerisinde kaçmaya çalıştı.

- Restoranı kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı

MELBOURNE - Avustralya'da bir fast food restoranını kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde bir fast food restoranını kundaklamaya çalışan bir saldırgan, kendi pantolonunu ateşe verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay anında saldırganın alevler içinde kaldığı ve yanındaki şahısla birlikte koşarak olay yerinden kaçtığı görüldü. Saldırgan restorandan uzaklaşmasının ardından yanan pantolonunu çıkarak kaçmaya devam etti. Restoranda çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Victoria eyalet polisi, 25 Aralık 2024'te yerel saatle 02.40 sıralarında meydana gelen olayın görüntüsünü yayınlayarak görgü tanıklarından saldırganların kimliklerin tespit edilmesi için ifade vermelerini istedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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