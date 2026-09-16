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Kumru traktörüne yuva yapınca tarla işlerini erteledi

Kumru traktörüne yuva yapınca tarla işlerini erteledi
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MARDİN’de çiftçi Osman Ece, traktörüne yuva yapan kumru ve 2 yumurtasını fark edince, onları korumak için tarla işlerini erteledi.

MARDİN'de çiftçi Osman Ece, traktörüne yuva yapan kumru ve 2 yumurtasını fark edince, onları korumak için tarla işlerini erteledi.

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Hüyüklü Mahallesi'nin Torbacık Mezrası'nda yaşayan çiftçi Osman Ece, sabah erken saatlerde tarlasını sürmek için traktörünün yanına gitti. Ece, traktörün gölgeliği üzerine kumrunun yuva yaptığını ve içinde 2 yumurtası olduğunu gördü.

'YUVA YIKANIN YUVASI OLMAZ'

Kuşun rahatsız olmaması ve yuvasının bozulmaması için traktörü çalıştırmama kararı alan Ece, tarla işlerini de erteledi. Ece, traktörünü park ederek tarımsal faaliyetlerine ara verdi. Yumurtaların çatlamasını ve yavruların dünyaya gelmesini bekleyen Ece, yavrular uçana kadar traktörünü kullanmayacağını belirterek, "Bir kumru traktörümün üzerine yuva yapmış. Yaklaşık 45 gün onu bekleyeceğim. Yavruları uçana kadar. Şu an yumurta döneminde. Traktörümü de bu yüzden çalıştırmayacağım. Yuva yıkanın da yuvası olmaz. Onu bekleyeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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