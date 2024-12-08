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Kumlucalı Öğrenciler Yarışmalarda Derece Elde Etti

Kumlucalı Öğrenciler Yarışmalarda Derece Elde Etti
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Antalya'da düzenlenen 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' ve '9-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi' yarışmalarında Kumluca Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Elif Yazıcı ilçe ve il birincisi olurken, Mavikent Anadolu Lisesi'nden Zehra Başak üçüncülük elde etti. Ayrıca, Elif Güler yüzme yarışmasında birinci olup başarı gösterdi.

Antalya'da düzenlenen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" ve "9-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi" kapsamındaki yarışmalarda Kumlucalı öğrenciler derece elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamındaki afiş ve deneme yazma yarışmasında Kumluca Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Elif Yazıcı ilçe ve il birincisi oldu.

Aynı yarışmanın Liseler kategorisinde ise Mavikent Mustafa-Ayşe Acarbulut Anadolu Lisesi'nden Zehra Başak üçüncülük elde etti.

Kumluca Cumhuriyet Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Elif Güler de il genelinde düzenlenen "9-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi" kapsamındaki yüzme yarışmasında birinci oldu.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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