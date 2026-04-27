Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'nde Yörük ateşi yakıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında, Yörük ateşi yakıldı, Yörük çadırları ziyarete açıldı.

Yörük göçüyle başlayan etkinlikler, mahallelerin katılımıyla kurulan Yörük çadırlarının ziyarete açılmasıyla devam etti.

Etkinlikte konuşan Merkez Mahallesi Muhtarı Serkan Ersoy, şehir yaşamında olmalarına rağmen, Yörük kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere bu güzel kültürü aktarmak amacıyla ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Kumluca Beydağı Yörükleri adına konuşan Süleyman Uslu ise Yörüklerin yüzyıllardır süregelen Yörük göçünü yaptıklarını ve kurdukları çadırlarda kültürlerini ziyaretçilere anlatmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bir hafta açık kalacak Yörük çadırlarında her akşam çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek ve ziyaretçilere yöresel yiyecek ve içecekler ikram edilecek.