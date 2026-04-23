Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi, yeni hükümet konağında hizmete başladı

Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunmak amacıyla yeni hükümet konağında faaliyetlerine başladı.

Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Kumluca Kaymakamlığı Hükümet Konağı'nda bulunan yeni yerine taşınarak, hizmetini sürdürüyor.

Taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve kurum personelinin katılımıyla ilk gün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaymakam Bahadır Güneş, kurumda incelemelerde bulunarak personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve görevlerinde başarılar diledi.

Yeni hükümet konağı inşaatının tamamlanmasıyla kurumların yeni binada hizmet vermeye başladıklarını ifade eden Güneş, yeni binayla birlikte vatandaşların hizmete ulaşmalarının daha kolay olacağını söyledi.

Kurumların bir arada olmasının, işlerin hızlı ve aksamadan yürütülmesinde önemli olduğunu belirten Güneş, "Bu konuda yeni binamızda birçok birimimiz aynı anda hizmet verebilecek." ifadesini kullandı.