Kumlucalı öğrenciler "Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek" yarışmasında derece elde etti

Yeşilay tarafından düzenlenen 'Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek' yarışmasında Kumluca ilçesinden 5 öğrenci resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinde dereceye girdi. Törende ödüllerini alan öğrenciler, il birincisi Ahmet Sedat Ünver ve Ecrin Sayın oldu.

Yeşilay tarafından düzenlenen "Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek" yarışmasında, Kumluca ilçesinden öğrenciler başarı elde etti.

Kumluca'dan 5 öğrenci, resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinde dereceye girdi.

Yarışmada il birinciliğini Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Ahmet Sedat Ünver ile Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi Ecrin Sayın elde etti.

İl ikinciliklerini Mimar Sinan İlkokulu öğrencisi Zeynep Ela Karabay ve Beykonak Anadolu Lisesi öğrencisi Veysi Demirci kazanırken, Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi Muhammet Talha Yılmaz ise il üçüncüsü oldu.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından düzenlenen törende, dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, yaptığı açıklamada, Kumluca'nın adını kültürel ve sanatsal yarışmalarda üst sıralarda görmenin gurur verici olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
