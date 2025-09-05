Kumluca MYO Bahçe Tarımı Programı YKS'de Birinci Sırada

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokul (KMYO) Müdürü Öğretim Üyesi Ahmet Çoşgun, okulun bahçe tarımı programının öğrencilerden yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Çoşgun, gazetecilere, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KMYO Bahçe Tarımı programının en yüksek puanla tercih edilen 25 yüksekokul programı arasında birinci sırada yer aldığını ve bu sonuçtan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Öğrencilerin seracılık programına da ilgi gösterdiklerini aktaran Çoşgun, "Okulumuz bünyesine bitki koruma laboratuvarı, bitki doku kültürü laboratuvarı, bahçe bitkileri laboratuvarı, toprak ve bitki besleme laboratuvarı bulunuyor. Ayrıca, öğrencilerimizin uygulama yapabilecekleri süs bitkileri serası, ıslah ve uygulama serası, sebze yetiştirme derslerinin uygulama serası, tam donanımlı tropik bitki yetiştirme serası, açık alan sebze ve meyve bahçesi uygulama ve araştırma arazisi bulunuyor." diye konuştu.