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Kumluca Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Kurutma Tesisini Ziyaret Etti

Kumluca Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Kurutma Tesisini Ziyaret Etti
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Kumluca Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı ve Seracılık bölümü öğrencileri, yaş sebze ve meyve kurutma süreçlerini öğrenmek amacıyla Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin tesisini ziyaret etti. Eğitim kapsamında öğrenciler, uygulamalı gözlemler ve bilgilendirmelerle verimli bir program geçirdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meslek yüksekokulu öğrencileri, yaş sebze ve meyve kurutma tesisine inceleme gezisinde bulundu.

Kumluca Meslek Yüksekokulu (KMYO) Bahçe Tarımı ve Seracılık bölümü programı öğrencileri, Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurutma tesisini ziyaret etti. Öğrenciler, yaş sebze ve meyvelerin kurutma süreçlerini yerinde gözlemleyip uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Kumluca Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Onur Vural, üretimi yapılan yaş sebze ve meyvelerden elde edilen katma değeri daha fazla olması için son yıllarda, kurutma işleminin öne çıktığını, bu konuda öğrencilere farklı bakış açısı geliştirme adına bu tür yerinde eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Yaş sebze ve meyvelerin kurutma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar olduğunu dile getiren Vural, "Öğrencilerimize yaş sebze ve meyvelerin kurutma süreçlerini anlatmak istedik. Bu konuda kurutma işlemi yapan Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin tesisini ziyaret ettik. Ürünlerin kurutma süreçleri hakkında bilgi aldık. Öğrencilerimiz adına verimli bir program oldu." dedi.

Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı ve Kumluca Meslek Yüksekokulu öğrencisi İlyas Değirmenci de, kooperatif olarak çiftçilerin ürettikleri ürünleri daha iyi değerlendirilmesi adına kurutma tesisinin kurulduğunu ve burada değişik sebze ve meyvelerin kurutma işlemini yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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