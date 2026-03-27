Haberler

Kumluca Kaymakamlığı yeni hükümet konağında hizmete vermeye başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kumluca ilçesinde yapımı tamamlanan yeni hükümet konağı hizmet vermeye başladı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kaymakamlık birimlerinin yeni hizmet binasına taşınma sürecinin tamamlandığını belirterek, kamu hizmetlerinin artık daha sağlıklı ve etkin bir ortamda sunulacağını söyledi.

Yeni hükümet konağının, hem fiziki koşulları hem de teknik altyapısıyla ilçedeki kamu hizmetlerinin kalitesini artıracağını belirten Güneş, vatandaş memnuniyetinin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Taşınma sürecinde emeği geçen kurum personeline teşekkür eden Güneş, "Yeni hükümet konağımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımıza daha hızlı, düzenli ve konforlu bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni hükümet konağında kaymakamlık birimlerinin yanı sıra çeşitli kamu kurumlarının da hizmet vereceği öğrenildi.

Modern mimarisi ve geniş kullanım alanlarıyla dikkat çeken bina, Kumluca'da kamu hizmetlerinin tek çatı altında daha etkin şekilde yürütülmesine olanak sağlayacak.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

