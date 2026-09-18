Kumluca Kaymakamı Güneş ve Başkan Avcıoğlu, şehit yakınları ile gazileri ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve beraberindeki heyet ilçedeki şehit yakınları ile gazileri ziyaret etti.

İlçede, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekliştirildi.

Kaymakam Güneş, Belediye Başkanı Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Erkan Özgür, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Cumhur Gözetici ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Sülekoğlu, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Güneş, daima şehit ve gazilere minnet ve şükran duyduklarını söyledi.

Şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını belirten Güneş, "Vatanımız ve devletimiz her zaman payidar olsun." dedi.

Ziyarette şehit yakınları ve gaziler, yarın düzenlenecek Gaziler Günü programına da davet edildi.

Kaynak: AA