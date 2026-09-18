Haberler

Kumluca Kaymakamı Güneş ve Başkan Avcıoğlu, şehit yakınları ile gazileri ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kumluca Kaymakamı Güneş ve Başkan Avcıoğlu, şehit yakınları ile gazileri ziyaret etti
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve beraberindeki heyet ilçedeki şehit yakınları ile gazileri ziyaret etti.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve beraberindeki heyet ilçedeki şehit yakınları ile gazileri ziyaret etti.

İlçede, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekliştirildi.

Kaymakam Güneş, Belediye Başkanı Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Erkan Özgür, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Cumhur Gözetici ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Sülekoğlu, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Güneş, daima şehit ve gazilere minnet ve şükran duyduklarını söyledi.

Şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını belirten Güneş, "Vatanımız ve devletimiz her zaman payidar olsun." dedi.

Ziyarette şehit yakınları ve gaziler, yarın düzenlenecek Gaziler Günü programına da davet edildi.

Kaynak: AA
Galatasaray maçı öncesi Barcelona'da kaleci krizi

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Galatasaray maçı öncesi şoke oldu
Nilperi Şahinkaya 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü oyuncuya gözaltı şoku! Uyuşturucu operasyonunda alındı
Kazıklanmamak için neler yapmış! Fenerbahçeli yıldızın eşinden bomba paylaşım

Kocasını tanımayan yok! İstanbul için yaptığı paylaşım olay oldu
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Milyonların heyecanla beklediği telefon Türkiye'de satışa sunuldu
Otizmli çocuğun ölümünde cinayet şüphesi! Abla ve erkek arkadaşı tutuklandı

Otizmli çocuğun ölümünde ablaya vahim suçlama
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada

Maskeyle geldiği havalimanından böyle alındı
Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu

Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlü YouTuber gözaltında!