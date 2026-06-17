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Kumluca Kaymakamı Güneş, kan bağışı çağrısında bulundu

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Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kızılay Antalya Şubesi koordinatörlüğünde düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılarak kan verdi ve vatandaşları bağışa davet etti.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, kan bağışında bulundu.

Kızılay Antalya Şubesi koordinatörlüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan kan bağışı kampanyasına katılan Güneş, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kan bağışının bir insanın hayatına umut olabilecek en anlamlı dayanışma örneklerinden olduğunu belirten Güneş, kan bağışının hastanelerde acil durumdaki hastalar için hayati önem taşıdığını kaydetti.

Kanın yapay bir alternatifi olmadığını ancak bağışçılar sayesinde temin edilebildiğini ifade eden Güneş, sağlıklı her bireyin kan bağışında bulunması gerektiğini vurguladı.

"Bir damla kan, bir ömür umut." ifadesini kullanan Güneş, iyilik hareketine destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
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