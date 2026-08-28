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Kumluca'da Göllü Yaylası Yolu Asfaltlandı

Kumluca'da Göllü Yaylası Yolu Asfaltlandı
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Kumluca Belediyesi, Göllü Yaylası yolunda 2,5 kilometrelik güzergahı çift kat emülsiyon asfaltla kapladı. Başkan Avcıoğlu, yaz boyunca yayla yollarındaki çalışmaların süreceğini ve ihtiyaç duyulan yollarda asfaltlama yapılacağını açıkladı.

Kumluca Belediyesi tarafından Karacaağaç Mahallesi'ndeki Göllü Yaylası yolunda yürütülen çalışmayla 2,5 kilometrelik yol çift kat emülsiyon asfaltla kaplandı.

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Göllü Yaylası yolunda gerçekleştirilen altyapı ve asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Özellikle yaz aylarında yoğun kullanılan yolun asfaltlanmasıyla bölgede ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlandı.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaz başından bu yana ilçe merkezinin yanı sıra yayla yollarında da planlanan çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Yayla yollarındaki asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Avcıoğlu, asfalt sezonu sonuna kadar ilçe genelinde ihtiyaç duyulan yollardaki çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Avcıoğlu, Göllü Yaylası yolunda 2,5 kilometrelik güzergahın 12 bin 500 metrekarelik bölümüne çift kat emülsiyon asfalt uygulandığını ifade etti.

Avcıoğlu, ilçenin farklı noktalarında mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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