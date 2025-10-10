Haberler

Kumluca Devlet Hastanesi'nde Dünya Ruh Sağlığı Günü Etkinliği

Kumluca Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla bir program düzenledi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, ruh sağlığının toplumsal önemine dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki aile sağlığı merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, toplumun ruh sağlığının önemine dikkati çekildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün toplumda ruh sağlığının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Ruh sağlığı olmadan tam bir sağlığın mümkün olmadığını vurgulayan Özkan, "Ruh sağlığını korumak yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, toplumsal bir bilinç ve dayanışma meselesidir." ifadesini kullandı.

Antalya'da yürütülen ruh sağlığı hizmetlerine de değinen Özkan, il genelinde dört aktif toplum ruh sağlığı merkezi bulunduğunu, Bakanlık planlaması kapsamında beşinci merkezin açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
