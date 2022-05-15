KUMLUCA'DA YÖRÜK GÖÇÜ KORTEJİ - Haberler

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Yörük göçü korteji gerçekleştirildi.

Kumluca'daki Tarım ve Seracılık Festivali dolayısıyla Hükümet Konağı yanından başlayıp, Karatepe Stadı'nda son bulan Yörük göçü korteji yapıldı. Korteje, Kaymakam Uğur Kolsuz, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar göç esnasında ya kendi icra ettikleri meslekleri sergiledi ya da atalarının mesleklerini canlandırdı. Renkli görüntülere sahne olan Yörük göçü kortejine katılanlar yöresel kıyafetlerini giyip müzik eşliğinde eğlendi. Yol kenarında Yörük göçü kortejini izleyen vatandaşlar coşkuya ortak oldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel