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Kumluca'da Yeşilçam Müziği Ziyafeti

Kumluca'da Yeşilçam Müziği Ziyafeti
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Kumluca Belediyesi Türk Sanat Müziği topluluğu, Yeşilçam müziklerini seslendirdi. Etkinliğe katılan yerel belediye başkanları ve vatandaşlar, unutulmaz 22 eseri dinleme fırsatı buldu. Belediye Başkanı Avcıoğlu, kültürel değerleri yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

Kumluca Belediyesi Türk Sanat Müziği topluluğu tarafından Yeşilçam müzikleri seslendirildi.

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki etkinliğe Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve vatandaşlar katıldı.

Konserde, Yeşilçam filmlerinde hafızalara kazınmış 22 eser, 13 solist tarafından seslendirildi.

Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu, değerleri yaşatmak için çalıştıklarını söyledi.

Kültür ve sanata her zaman önem verdiklerini dile getiren Avcıoğlu, "Türk sanat müziği gibi köklü değerlerimizi yaşatmak için çalışıyoruz. Koromuz her konserinde yeni sürprizler ve seslerle karşımıza geliyorlar." dedi.

Konserin sonunda, Başkan Avcıoğlu şef İbrahim Bilgenoğlu'na çiçek verdi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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