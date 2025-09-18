Haberler

Kumluca'da UTV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, kontrolden çıkan UTV'nin devrilmesi sonucu sürücü Doğan Can Çetin yaşamını yitirdi. Yangının söndürüldüğü olayda, ceset otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, devrilen UTV'nin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Caddesi'nde Doğan Can Çetin'in kullandığı UTV, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildikten sonra yanmaya başladı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sağlık görevlileri, sürücü Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çetin'in cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Neyse ki polisler suçüstü yakaladı

Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Polisler suçüstü yakaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can Eğribayat iddiası

Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.