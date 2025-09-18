Kumluca'da UTV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, kontrolden çıkan UTV'nin devrilmesi sonucu sürücü Doğan Can Çetin yaşamını yitirdi. Yangının söndürüldüğü olayda, ceset otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, devrilen UTV'nin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mimar Sinan Caddesi'nde Doğan Can Çetin'in kullandığı UTV, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildikten sonra yanmaya başladı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Sağlık görevlileri, sürücü Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çetin'in cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel