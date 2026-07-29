Kumluca'da orman yangını

'İNSANLAR BÜYÜK ÖZVERİYLE KOŞUŞTURUYOR'

Antalya Kumluca'daki orman yangınında itfaiye ekiplerine destek veren gönüllü Habip Altınkaya, "Yazır Mahallesi'nde büyük bir yangınla karşılaştık. Elimizden geldiğince destek olmaya ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maalesef maddi zarar çok büyük. Bugün hem poyraz hem de şiddetli rüzgar etkiliydi. Rüzgarın da etkisiyle yangın çok kısa sürede büyüdü ve yaklaşık yarım saat içinde geniş bir alana yayıldı. Şu anda yangın, köyün, yani mahallenin içerisinde etkisini sürdürüyor. Burası ormanın içinde, dağınık yerleşime sahip bir mahalle olduğu için evler de ciddi zarar görüyor. İnsanlar büyük özveriyle koşuşturuyor, ekiplerle birlikte yangını kontrol altına almak için destek vermeye çalışıyor. İnşallah en kısa sürede yangın kontrol altına alınır ve daha fazla mal kaybı yaşanmaz" dedi.

'SU İLE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIK'

Yangın anını anlatan Esma Satır ise "Alevler karşıdan, elektrikten geldi, oradan yukarı çıktı. Rüzgar da çoktu. Buradaki ev yandı, komşumuzun evi. Biz de dökme su ile söndürmeye çalıştık. Çevrede başka kimse yoktu, gitti herkes" diye konuştu.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı