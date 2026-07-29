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Kumluca'da orman yangını

Kumluca'da orman yangını
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ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Kumluca'ya bağlı Yazır Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın bir anda geniş bir alana yayıldı. Çevredeki yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır köyü yakınlarında, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını büyüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor. Alevler nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 kara yolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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