Kumluca'da 'Okulum Temiz' belgesi alan okulların müdürlerine belgeleri verildi

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde yürütülen "Okulum Temiz" programı kapsamında belge almaya hak kazanan okul müdürlerine belgelerini takdim etti.

Okulum Temiz Belgelendirme Programı kapsamında, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme standartlarına uygunluğun belgelendirilmesi amacıyla yürütülen süreç tamamlandı.

Program kapsamında belge almaya hak kazanan okulların idarecileri düzenlenen törenle ödüllendirilirken, sürece katkı sunan öğretmen ve personellere de teşekkür edildi.

Yusuf Tekdemir, yaptığı açıklamada, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin temel öncelikleri olduğunu belirterek, standartları en üst seviyede tutan tüm okulları tebrik etti.