Haberler

Kızılay Kumluca'da 10 gün kan bağışı toplayacak

Kızılay Kumluca'da 10 gün kan bağışı toplayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Kızılay Kan Merkezi, Kumluca'da 10 gün sürecek kan bağışı toplayacak. Sağlıklı her bireyden kan bağışı bekleniyor. Kan ihtiyacının hayati önemini vurgulayan uzman, vatandaşları gönüllü bağış yapmaya davet etti.

Antalya Kızılay Kan Merkezi tarafından Kumluca ilçesinde, 10 gün süreyle vatandaşlardan kan bağışı toplanacağını bildirildi.

Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan Kızılay kan toplama otobüsünde gönüllülerden kan bağışı toplanmaya başlandı.

Kan toplama aracı sorumlusu Dr. Ali Adem, 65 yaşını geçmemiş sağlıklı her bireyin kan bağışında bulunabileceğini, bu konuda vatandaşları gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ettiklerini söyledi.

Kan ihtiyacının hayati bir durum olduğunu ifade eden Adem, kan bağışında bulunmanın sağlık açısından hem bağışçıya hem de kan ihtiyacı olan insanlara faydalı olduğunu belirtti.

Özellikle yaşanan kazalar, ameliyat ve hastalıklar gibi durumlarda kana ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Adem, "Kan, sağlıklı insanlar tarafından tekrar üretilebilen bir şey. Bağışlanan her bir ünite kan, üç insanın yaşamına katkı sağlıyor. Bu konuda vatandaşlarımızı gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Kan bağışı için gelenlere sağlık konusunda bilgilendirmede de bulunduklarını dile getiren Adem, Kumluca'da kan bağışı konusunda vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi evleniyor

Evleniyorlar
İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?

İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı

Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte dünyayı ayağa kaldıran sapkınlığın adresi