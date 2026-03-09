Haberler

Kumluca'da "Kadınlar kahvesi" açıldı

Kumluca'da 'Kadınlar kahvesi' açıldı
Güncelleme:
Kumluca Belediyesi, Ahmet Yesevi Parkı'nda inşa ettiği 'Kadınlar Kahvesi'ni törenle hizmete sundu. Belediye Başkanı Avcıoğlu, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaptı.

Belediye Başkanı Avcıoğlu, törende yaptığı konuşmada, kadınların toplumda önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Dünyadaki her şey kadınların eseridir' sözünü hatırlatan Avcıoğlu, "Güçlü toplumlar, güçlü kadınlarla mümkün olur. Kadınlarımızın emeği ve katkısı her zaman çok kıymetli." dedi.

Kadınlar Kahvesi'ni 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde açtıklarını vurgulayan Avcıoğlu, tesisin kadınların bir araya gelip sohbet edebileceği, dostluklar kurabileceği ve sosyal vakit geçirebileceği bir buluşma noktası olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
