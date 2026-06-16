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Kızılay, Kumluca'da kan bağışı toplamaya başladı

Kızılay, Kumluca'da kan bağışı toplamaya başladı
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Türk Kızılay Antalya Kan Merkezi, Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırdığı mobil kan bağış aracıyla iki hafta boyunca gönüllü vatandaşlardan kan bağışı kabul edecek.

Türk Kızılay Antalya Kan Merkezi tarafından, Kumluca ilçesinde iki hafta boyunca gönüllü vatandaşlardan kan bağışı kabul edileceği bildirildi.

Kızılay Antalya Kan Merkezi tarafından Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan mobil kan bağış aracında vatandaşlardan kan bağışı alınmaya başlandı.

Kızılay Kan Bağışı Sorumlusu Dr. Ali Adem, kan bağışının yaşamın devamı için kritik bir katkı sağladığını belirterek, düzenli kan bağışının toplumsal faydasının yanı sıra bağışçıların sağlık takibine de katkı sunduğunu ifade etti.

Kan ihtiyacının gönüllü bağışçılar sayesinde karşılanabildiğini anlatan Adem, şunları söyledi:

"18 ile 65 yaş arasındaki sağlıklı bireyleri kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz. Kan, insan vücudu tarafından yenilenebilen ve yaşamın sürdürülmesinde önemli rol oynayan bir kaynaktır. Gönüllü bağışçılarımızın desteği sayesinde birçok hastanın tedavi süreci güvenle sürdürülebiliyor. Bu nedenle sağlıklı tüm vatandaşlarımızı düzenli kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz."

İki hafta sürecek kampanya kapsamında gönüllü vatandaşlar, Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet veren mobil kan bağış aracına başvurarak bağışta bulunabilecek. Yetkililer, kan bağışının hem ihtiyaç sahiplerine umut olduğunu hem de toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneğini oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
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