Kumluca'da hızlı satranç turnuvası düzenlendi

Kumluca'da Barbaros İlkokulu ve Ortaokulu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında hızlı satranç turnuvası düzenlendi.

Açık kategori ile 8, 12 ve 14 yaş gruplarında gerçekleştirilen, 84 sporcunun katıldığı turnuvada sporcular zaman kısıtlaması altında kıyasıya mücadele etti.

Aileler, okul bahçesine kurulan ekranlardan müsabakayı izleme fırsatı buldu. Ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya verilirken, 8 yaş altı kategorisinde ilk 5'e giren öğrencilere de hediyeler verildi.

Okul Müdürü Ahmet Acar, organizasyon boyunca centilmenlik ve fair-play ruhunun ön plana çıktığını söyledi.

Acar, okullarında geleneksel hale gelen turnuvayla öğrencilerin zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.