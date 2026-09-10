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Kumluca'da gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi

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Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde faaliyet gösteren gıda üretim ve tüketim işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde faaliyet gösteren gıda üretim ve tüketim işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

İlçede özellikle eğitim öğretim yılının başlaması öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, döner, tost ve kahvaltı hizmeti sunan işletmelerde ruhsat, ürünlerin muhafaza koşulları, son kullanma tarihleri, etiket bilgileri ve hijyen şartlarını kontrol etti.

Denetimlerde mevzuata aykırı hususların tespit edildiği işletmelere gerekli idari işlemler uygulanırken, işletme yetkililerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Belediye yetkilileri, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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