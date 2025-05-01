İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın

Taksim Anıtı'na çelenk bırakan DİSK'in bir çağrısı var
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı

Kumluca'da Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali Konserle Renklendi

Kumluca'da Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali Konserle Renklendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca'da düzenlenen 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'nde öğretmenler ve öğrenciler konser verdi. Festival, her gün farklı etkinliklerle dolu geçiyor.

Kumluca'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen "Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali" kapsamında, öğrenci ve öğretmenler konser verdi.

Atatürk Stadı'nda düzenlenen konserde, öğretmen ve öğrencileri, sahne alarak eserleri seslendirdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, festivalin her günün farklı etkinlikle dolu dolu geçtiğini söyledi.

Konserde sahne alan gençlerin müzik ziyafeti yaşattığını anlatan Avcıoğlu, "Festival etkinliklerimiz her gün farklı etkinlikle devam ediyor. Bu gece bize öğretmenlerimiz ve gençlerimiz güzel gece yalattılar." dedi.

Avcıoğlu, sahne alan öğretmen ve öğrencilere hediyeler verdi.

Konseri, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, ve daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.