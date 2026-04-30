Kumluca'da düzenlenen okul sporları kızlar voleybol müsabakaları tamamlandı

Güncelleme:
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen liseler arası kızlar voleybol müsabakaları final maçıyla tamamlandı.

Kumluca Spor Salonunda, gençler A ve gençler B kızlar kategorilerinde gerçekleşen karşılaşmaların ardından dereceye giren okullar belli oldu.

Gençler A kız kategorisinde Kumluca Spor Lisesi şampiyonluk ipini göğüslerken, Kumluca Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi ikinci, Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü sırada yer aldı.

Gençler B kız kategorisinde ise birinciliği Kumluca Havva Sedat Anadolu Fen Lisesi elde etti. Bu kategoride Kumluca Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi ikinci olurken, Kumluca Farabi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncülüğü kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyalarını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca verdi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

Zuhal Böcek gözaltına alındı
Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak

Trump'ın beklediği haber geldi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu

TikTok uğruna malından mülkünden oldu! Anlattıklarına inanmak çok zor
Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Selin vurduğu şehrimizden acı haber geldi
İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

İsrail'den yasadışı müdahale! Cumhurbaşkanının kardeşi de teknedeydi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Ardahan'da kaybolan kadın ölü bulundu, damadı gözaltına alındı

Evinin ahırında ölü bulunan kadının en yakını gözaltına alındı
Atletico Madrid Arsenal maçında kazanan yok

9 gollü tarihi maç sonrası karşı karşıya geldiler! İşte sonuç