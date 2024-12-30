Üye Girişi
Haberler
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edecek
Bakanlık Narin davası için düğmeye bastı! Karara itiraz edecekler
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da sapkın parti evine operasyon

Kumluca'da Din Öğretimi Yarışmalarında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül

Kumluca'da Din Öğretimi Yarışmalarında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen din öğretimi yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Törende, Kaymakam Bahadır Güneş başarılı öğrencileri tebrik etti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kumluca Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen törene Kaymakam Bahadır Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Kumluca Eğitime Destek Platformu Başkanı Adnan Yavuz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Büke, Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Durmuş Yavuzer, Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yusuf Çelik ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Güneş, Kur'an-ı Kerim, ezan okuma, hafızlık kategorilerinde dereceye giren öğrenciler Işılay Veziroğlu, Yakup Taha Koçak, Ömer Faruk Çelebi, Hamza Bilgili, Muhammed Enes Erdal, Ömer Faruk Kaya'ya ödüllerini verdi.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Güneş, gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
img

İstanbul'da sapkın parti evine operasyon
img

Kırmızı bültenle aranıyor
img

Evlenememesinden Icardi'yi sorumlu tuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Narin Güran'ın dava sürecinde neler oldu?
Narin Güran'ın dava sürecinde neler oldu?
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad'ın sorunları çözememesi
Rusya'dan Esad'ı kaçtığına pişman edecek açıklama
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan

Son Dakika Haberleri

Beta kuşağı nedir? Beta Kuşağı hangi yılları kapsıyor, özellikleri nelerdir? Yarın (31 Aralık) AVM'ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü AVM kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? X,Y,Z Kuşağı hangi yılları kapsıyor? Kuşakların özellikleri nelerdir, kimlerden oluşur? Bennu Gerede kimdir? Bennu Gerede kaç yaşında ve nereli? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ne zaman? 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı çekilişi nerede yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti Nilay ölüyor mu? Nilay Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 30 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? GELİNİM MUTFAKTA 30 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 30 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 4 ölü kim, hangi oyuncular diziden çıkıyor? Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? ATV CANLI YAYIN İZLE || 30 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.