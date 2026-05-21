Kumluca'da ortaokulda 'Dil Şenliği' düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Çoklu Yabancı Dil Eğitimi Modeli uygulayan Beykonak Sevim Öner Ortaokulu tarafından "Dil Şenliği" programı düzenlendi.

Öğrencilerin Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde edindikleri birikimleri, kültürel ögeleri ve hazırladıkları sunumları sergiledikleri şenliğin açılışı, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir tarafından yapıldı.

Açılışta konuşan Tekdemir, dil öğreniminin erken yaşlardaki önemine işaret ederek, çoklu dil modelinin öğrencilerin vizyonuna katkı sağladığını belirtti.

Çalışmalarda emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri kutlayan Tekdemir, "Farklı diller, tek bir dünya. Anlamak, paylaşmak, birlikte gelişmek için mottomuzla hazırlanan bu şenlikte emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.