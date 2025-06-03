Kumluca'da Depreme Dayanıklı Kent Yapısı İçin Mikro Bölgeleme Çalışması Başlatıldı

Kumluca'da Depreme Dayanıklı Kent Yapısı İçin Mikro Bölgeleme Çalışması Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, ilçenin tümünde depreme karşı güvenli bir yapılaşma sağlamak amacıyla mikro bölgeleme etüt çalışmasına başladıklarını açıkladı. Proje, bilimsel veriler ışığında ilerleyerek mevcut yapıların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde depreme karşı dayanıklı ve güvenli bir kent yapısının oluşturulması amacıyla mikro bölgeleme etüt çalışması başlatıldı.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaptığı açıklamada, ilçenin sağlıklı kentleşme sürecine yön verecek her adımı, bilimsel veriler ve teknik analizler ışığında yaptıklarını belirtti.

Projenin yaklaşık 971 hektarlık alanda gerçekleşeceğini aktaran Avcıoğlu, ilçenin sürdürülebilir ve planlı gelişimini sağlamak için yürütülen çalışmanın daha dirençli ve güvenli bir yapılaşma için önemli bir adım olacağını ifade etti.

Proje kapsamında 45 noktada toplam bin metreyi bulan sondaj çalışmaları yapılacağını anlatan Avcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte alınan numuneler, laboratuvarlarda analiz edilerek zemin özellikleri bilimsel verilerle ortaya konulacak. Ayrıca 15 Manyetik Alan Sismik Yöntemi (MASW) 30 profil sismik kırılma ve 40 mikrotremor ölçümü ile kapsamlı bir yer bilimsel veri seti oluşturulacak. Bu sayede hem mevcut yapıların güvenliği artırılacak, hem de yeni yapılacak inşaat projeleri için güvenilir bir altyapı oluşturulacak."

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
Hollanda'da hükümet düştü

Sığınmacılarla ilgili anlaşmazlık Avrupa ülkesinde hükümet düşürdü
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Panik atak geçiren 1 çocuk hayatını kaybetti

Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi
Gülden Karaböcek, hayatının dönüm noktasını anlattı

Hayatının dönüm noktasını açıkladı!
Bakan Şimşek son enflasyon rakamlarını yorumladı

Bakan Şimşek son rakamları yorumladı! Son 3 yılın dip noktası
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
A Milli Takım'da iki isme geçiş töreni yapıldı

A Milli Takım'da yeni evlenen yıldıza geçiş töreni yapıldı
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi

İlçedeki istila her geçen gün büyüyor! Görüntüler az önce geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.