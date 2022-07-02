KUMLUCA'DA DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yağlı direkten bayrak alma yarışmasını üçüncü denemesinde kazanan Hasan Çüm, 5 yıldır üst üste elde ettiği birincilik ödülünün sahibi oldu. Mavikent mahallesi Karaöz Koyu'nda düzenlenen etkinlikler Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun denize çelenk bırakmasıyla başladı. Etkinlikler kapsamında, yüzme, su altında kalma, sürat teknesi ve yağlı direkten bayrak alma yarışması ile halk oyunları gösterisi yapıldı. Yağlı direkten bayrak alma yarışmasına 25 kişi katıldı. Yarışmada 5 yıldır birinciliği kazanan Hasan Çüm, üçüncü denmesinde bayrağı direkten alıp, yarışmayı tamamladı. Hasan Çüm, "Kazanacağımı biliyordum. 5'inci kez kazandım" dedi. Etkinliklere yarışmalara katılanlara çeşitli hediyeler verildi. Hasan Çüm kazandığı yarışmayla 4 bin Lİra ödülün sahibi oldu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kabotaj Ve Deniz Bayramı Mustafa Köleoğlu Denizcilik Kumluca Güncel Haberler

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