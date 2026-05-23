Antalya'da çöp kamyonu ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü ve 17 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti. Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alındı.

Gödene Caddesi Mezbahane Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Kumluca Belediyesine ait 07 VHK 29 plakalı çöp kamyonu ile Hasan Aşkın'ın (18) kullandığı 07 CKZ 938 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Aşkın ile arkasında yolcu olarak bulunan Bekir Sarpdağ (17) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aşkın ve Sarpdağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemelerinin ardından cenazeler, Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Aşkın ve Sarpdağ'ın yakınları üzüntü yaşadı.

Çöp kamyonu sürücüsünün polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
