Haberler

Kumluca'da "Çanakkale Destanı" oratoryosu sahnelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale Destanı" oratoryosu sahnelendi.

Kumluca Belediyesi Türk Müziği topluluğu tarafından hazırlanan oratoryo, Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturuldu.

Programa, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu'nun yanı sıra ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Avcıoğlu, Çanakkale Zaferi'nin Türk milleti için taşıdığı öneme dikkati çekerek, bu anlamlı günün sanatsal bir etkinlikle anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Avcıoğlu, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Koro şefi İbrahim Bilgenoğlu yönetiminde sahnelenen oratoryoda, Çanakkale ruhu müzikal anlatımlarla izleyiciye aktarıldı. Sunuculuğunu Müfide Uslu ve Zeynep Çetinkaya Akküçük'ün üstlendiği programda, duygu dolu ve coşkulu anlar yaşandı.

Program sonunda Avcıoğlu, performanslarından dolayı koro üyelerini tebrik ederek, koro şefi İbrahim Bilgenoğlu'na çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
