Haberler

Kumluca'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kumluca'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA (AA) – Antalya'nın Kumluca ilçesinde 19 Eylül Gazileri Günü dolayısıyla, gazi ve şehit aileleri yemekte bir araya geldi.

ANTALYA (AA) – Antalya'nın Kumluca ilçesinde 19 Eylül Gazileri Günü dolayısıyla, gazi ve şehit aileleri yemekte bir araya geldi.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, bir işletmede düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna canını ortaya koyan kahramanları bir kez daha minnetle anmak, onlara olan borcu bir nebze olsun ifade etmek için bir arada olduklarını söyledi.

Şehitlerin bu vatan için canlarını seve seve verdiklerini, gazilerin ise canlarını ortaya koyduklarını ifade eden Güneş, "Şehitlerimiz, gazilerimiz bu toprakları bizlere vatan kılan destan yazan kahramanlardır. Bugün hür bir şekilde bu çatı altında toplanabiliyorsak, bunu sizlerin ve aziz şehitlerimizin fedakarlıklarına borçluyuz. Sizler milletimizin yaşayan kahramanlarısınız. Sizleri sadece bir gün değil, her gün hatırlıyor ve bizlerin gönlünde ayrı bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından dua okundu. Yemek programı şehit ve gazi ailelerine hediye takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Etkinliğe, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA
Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze'de yaşananlar savunulamaz

Mikrofonu eline aldı, herkesi şaşkına çevirdi! Milyonlar onu konuşuyor
İstanbul'da eşinin boğazına bıçak dayadığı öne sürülen kocaya 11 yıl 6 ay hapis istemi! İddianamede o sözler yer aldı

Eşinin boğazına bıçak dayadı iddiası! O sözler dosyaya girdi
Yanlış ilaçlama anne-kızı hayattan kopardı! Yargıtay cezayı 'orantısız' buldu

Yanlış ilaçlama 2 can aldı! Yargıtay cezayı "orantısız" buldu
Yol ortasında dehşet! Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu

Kamyonetten atlayan kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu
Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık

Bir tuhaf açıklama daha: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi

Süleymancılar soruşturmasında gündem yaratacak CHP iddiası
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu

Tutuklu patrondan pes dedirten savunma: Artış hoşuma gidiyordu
JPO'nun hassas burnu zehir tacirlerini ele verdi! Koyun yünü de işe yaramadı

Koyun yünüyle gizlediler ama hesaba katmadıkları biri vardı
Washington ile Ankara arasında sağlık zirvesi! İş birliği masaya yatırıldı

Bakan Memişoğlu duyurdu! Washington ile Ankara arasında sağlık zirvesi