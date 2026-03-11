Haberler

Kumluca'da 500 ramazan kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Kumluca'da 500 ramazan kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kumluca Belediyesi, 'Paylaştıkça Güçleniyoruz' etiketiyle hazırlanan 500 ramazan kolisini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Sosyal Dayanışma Marketi aracılığıyla gerçekleştiren yardım çalışmaları, ramazan ayı boyunca devam edecek.

Kumluca Belediyesi tarafından hazırlanan 500 ramazan kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Kumluca Belediyesi tarafından "Paylaştıkça Güçleniyoruz" etiketiyle hazırlanan koliler, belediyenin Sosyal Dayanışma Marketi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Yardım çalışmaları kapsamında ilçedeki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda ürünlerinden oluşan ramazan kolileri ulaştırılıyor.

Belediye yetkilileri, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla yardım çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Sosyal yardım faaliyetlerinin ramazan ayı boyunca devam edeceği, yardımlaşmaya katkı sunmak isteyen vatandaşların da belediye aracılığıyla yardım kolisi bağışında bulunabileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Büyükşehir belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler

Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler
Yamal'ın dün gece yapamadığı şeyi duyunca hayret edeceksiniz

Dün gece kabusu yaşadı
Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli

Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Büyükşehir belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü

2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış