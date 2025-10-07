Kumluca Belediyesi Giysi ve Tekstil Atık Kumbarası Projesinin İkinci Etabını Tamamladı

Kumluca Belediyesi, çevre dostu uygulamalar kapsamında yürüttüğü "Giysi ve tekstil atık kumbaraları" projesinin ikinci etabını tamamladı.

Kumluca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışma kapsamında, ilk etapta farklı noktalara yerleştirilen 26 kumbaraya ek olarak ikinci etapta 15 yeni kumbara daha hizmete alındı.

Tekstil atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasını amaçlayan proje ile ilçedeki kumbara sayısı 41'e ulaştı.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, projenin çevre bilincini artırmak açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Avcıoğlu, amaçlarının Kumluca'da geri dönüşüm alışkanlığını geliştirerek bu duyarlılığı kalıcı hale getirmek olduğunu ifade etti.