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Kumluca Belediye Tiyatrosu 'Borazan TV' ile Sahne Aldı

Kumluca Belediye Tiyatrosu 'Borazan TV' ile Sahne Aldı
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Kumluca Belediye Tiyatrosu, 'Borazan TV' adlı tek perdelik komedi oyununu Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sahneledi. Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, oyunun başarılı olduğunu belirterek tiyatro ekibini tebrik etti.

Kumluca Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Borazan TV" adlı tek perdelik komedi oyunu seyirciyle buluşturuldu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyunu, çok sayıda sanatsever izledi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaptığı açıklamada, belediye olarak sosyal ve kültürel alanda yürüttükleri çalışmalar neticesinde, çoğunluğu belediye çalışanlarından oluşan tiyatro ekibinin güzel oyun sergilediklerini belirtti.

Gösterilerinden dolayı tiyatro ekibine teşekkür eden Avcıoğlu, "Belediyemiz çalışanlarından oluşan tiyatro ekibimiz, çok güzel bir oyun ortaya koydular. Önümüzdeki günlerde daha güzel sanatsal ve kültürel etkinlikler ortaya koyacaklar. Tiyatro ekibimizi yalnız bırakmayan seyircilerimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oyun sonunda Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu'nun eşi Zahide Avcıoğlu, ilçe protokolü ile birlikte oyuncu kadrosunu tebrik ederek kendilerine çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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