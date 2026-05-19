Haberler

Küresel Sumud Filosu teknesine Sahil Güvenlik müdahalesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Antalya'nın Kumluca açıklarında, Küresel Sumud Filosu'na ait "Family" teknesinin pervanesine halat dolanması üzerine yardım çağrısı yapıldığını, 27 aktivistin bulunduğu tekneye Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale ederek güvenliği sağladığını bildirdi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Antalya'nın Kumluca açıklarında, Küresel Sumud Filosu'na ait "Family" teknesinin pervanesine halat dolanması üzerine yardım çağrısı yapıldığını, 27 aktivistin bulunduğu tekneye Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale ederek güvenliği sağladığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"'Sumud'; Gazze'de ablukaya ve zulme karşı toprağına kök salan Filistin halkının sarsılmaz direniş iradesidir. Bu onurlu duruşun sesi olmak için Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'nun parçası olan ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Yardımcı Burnu'nun Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde sürüklenmeye başlayan 'Family' isimli tekneye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz anında müdahale etti."

Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla seyir halinde bulunan ve içerisinde 27 aktivistin yer aldığı teknede, pervaneye halat dolanması nedeniyle yardım çağrısında bulunulmasının ardından; 3 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu süratle bölgeye sevk edildi. Kahraman personelimiz kısa sürede teknenin bordasına geçerek gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Sahil Güvenlik unsurlarımız tarafından güvenliği sağlanan 'Family' isimli tekne, üzerindeki aktivistlerle birlikte yedeklenerek güvenli şekilde Adrasan Koyu'na intikal ettirildi.

Gazze'nin sarsılmaz iradesi Akdeniz'de yalnız değildir. Türkiye; insanlık onurunun, mazlumun yanında duran vicdanın ve haklı mücadelenin her zaman en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir. Filistin'in özgürlüğü için denizlerde umut taşıyan tüm aktivistlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; Akdeniz'in zorlu şartlarında görevini fedakarca yerine getiren kahraman Sahil Güvenlik personelimizi yürekten kutluyorum."

Kaynak: ANKA
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı

Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lucas Torreira'dan saldırı sonrası dikkat çeken karar

Torreira'dan saldırı sonrası dikkat çeken karar
Dükkanının önünde bulduğu kedisiyle her gün kucaklaşıyor

Esnaf dostu kedi! Her gün dükkan sahibiyle kucaklaşıyor
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi! Bir anda beyaza büründü
Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı
Mersin'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu

5 cenaze yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu
Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor