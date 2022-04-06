Kumlu'da Türk ve Suriyeli kursiyerler teraryum yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kumlu'da Türk ve Suriyeli kursiyerler teraryum yaptı

AA - Ecevit Cemiloğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Kumlu'da Türk ve Suriyeli kursiyerler teraryum yaptı

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından Kumlu ilçesinde atölye çalışması kapsamında Türk ve Suriyeli kursiyerler teraryum yaptı.

KUMLU, HATAY (AA) - Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından Kumlu ilçesinde atölye çalışması kapsamında Türk ve Suriyeli kursiyerler teraryum yaptı.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Sosyal Uyum Asistanı Derya Sağlam Kürek, yaptığı açıklamada, atölye çalışmaları kapsamında kursiyerlerin teraryum çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kürek, teraryumun yapılışı hakkında kursiyerlere bilgiler verildiğini kaydetti.

AA / Ecevit Cemiloğlu - Güncel

Suriyeli, Kızılay, Kumlu, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title