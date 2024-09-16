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Kum zambaklarını koparmanın cezası 387 bin TL

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Alanya'da nesli tükenmekte olan endemik kum zambakları, çevreciler tarafından taş ve çitlerle koruma altına alındı. Koparma cezasının 387 bin TL olduğu bu çiçekler, özellikle Yeşilöz Sahili'nde boy gösteriyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde nesli tükenmekte olan endemik kum zambakları, sahilleri süslemeye başladı. Koparanlara 387 bin 141 TL'ye kadar ceza kesilen bu nadide çiçekler, çevreciler tarafından etrafına taş ve çitler çevrilerek koruma altına alındı.Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından dünyada nadir rastlanması ve neslinin tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altına alınan 'kum zambağı (Pancratium maritimum)', Alanya'nın çeşitleri bölgelerindeki sahilleri süslemeye başladı. Koparmanın ve soğanlarının yurt dışına çıkarılmasının geçen sene 244 bin 315 TL olan cezası ise bu sene 387 bin 141 TL'ye yükselen kum zambakları özellikle Yeşilöz Sahili'nde boy gösterdi. Yeşilöz Sahili'nde gün doğumu ile birlikte izlemesi keyif veren kum zambaklarının etrafına bazı çevreciler tarafından taş ve çitler çevrilerek daha güvenli hale getirdi.

"BU SAHİLİ YAKLAŞIK 18 YILDIR KORUMAYA ÇALIŞIYORUM"

Bölgede gönüllü olarak aralıksız nöbet tutan çevreci Güldane Şahin, kum zambaklarını korumak için mücadele ettiklerini söyledi. Şahin, "Burada yıllardır caretta caretta ve kum zambaklarını korumaya çalışıyoruz. Şu anda kum zambakları çok güzel şekilde açtılar. Kızgın kumlar içinde gelin gibi duruyorlar. Bu sahili yaklaşık 18 yıldır korumaya çalışıyorum ama daha profesyonel korunması gerektiğini buradan bütün yetkililere iletiyorum. Ayrıca Alanya Doğa Koruma Şefliği caretta caretta için koruma kafesleri, kum zambakları için de şerit ve çıtalar veriyor. Biz bu verdikleri malzemelerle çitler yaparak kum zambaklarımızı kurumaya çalışıyoruz. Lütfen hep beraber bu endemik bitkilerimizi koruyalım, doğamız bizim hayat sigortamızdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ATAOĞLU - Güncel

Yeşilöz Güncel Alanya Çevre Yaşam

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Yorumlar (1)

bekir yapici:

10 yil öncesine kadar saroz körfezinin bakir kumluk yerlerinde bol miktarda vardi ancak diger sahiller gibi disardan araclarinla gelenler diskisini cöpünü pet ve cam siselerini oralarda birakirken kum zambaklarinida kökünden söküp bitirdiler.

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