Kulu'daki İşçi Konteynerinde Yangın Çıktı
Konya'nın Kulu ilçesinde işçilerin kaldığı bir konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olayda konteynerde hasar meydana geldi.
Konya'nın Kulu ilçesinde işçilerin kullandığı konteynerde çıkan yangın hasara neden oldu.
Dinek Mahallesi'ndeki inşaatta işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangında, konteynerde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel