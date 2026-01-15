Haberler

Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki veteriner hekim Çelebi Kaplan, evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi ve Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yalnız yaşayan 59 yaşındaki veteriner hekim Çelebi Kaplan'dan haber alamayan yakınları ikametgaha geldi.

Eve giren ve Kaplan'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde herhangi bir darp izine rastlanmazken Kaplan'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
